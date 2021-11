Thomas Gottschalk & Thea: Jetzt wird es richtig krass!

Denn ihr gemeinsamer Sohn (32) wird heiraten! "Mein Jüngster, Tristan, hat sich gerade mit seiner Freundin Alexa verlobt. Das ist mir wichtig und macht mich glücklich", verriet der "Wetten, dass ..?"-Moderator laut "Freizeitwoche". Eine romantische und wunderschöne Hochzeit ist sicherlich geplant – auf der sich nicht nur Thomas und Thea wiedersehen werden, sondern auch erstmals seine Noch-Frau und seine Lebensgefährtin Karina Mroß (59) aufeinander treffen. Ob sich die drei zusammenreißen, gute Miene zum bösen Spiel machen? Das könnte besonders Thea schwer fallen, es wäre verständlich, wenn sie unterkühlt wäre. Zwar verlor sie nie ein schlechtes Wort über Thommy in der Öffentlichkeit, dafür sprach der gerne abschätzig über die gemeinsamen Ehe-Jahre. Und schwärmte in Interviews über die neue Frau an seiner Seite, Karina Mroß sei seine "absolute Traumfrau", er sei unsterblich verliebt ...

Muss das sein? Das klingt ja fast, als sei mit seiner Neuen einfach alles besser! Doch auch für Karina ist es bestimmt herausfordernd, auf die Ex zu treffen – immerhin sind Thomas und Thea offiziell immer noch nicht geschieden, sind über ihre Kinder weiterhin bis an ihr Lebensende verbunden.

Oh je, es scheint so, als würde es auf der großen Sause eventuell die ein oder andere unangenehme Situation geben können ...