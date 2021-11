Thomas Gottschalk: Verlobungshammer! Das Glück ist perfekt!

Der Adoptivsohn des Entertainers hat seiner Freundin Alexa die Fragen aller Fragen gestellt und sie hat "ja" gesagt! Für Papa Thomas ein Grund zur Freude. Er verrät, dass ihn diese Nachricht "glücklich" mache und ihm das sehr wichtig sei. Er und Tristan haben ein sehr gutes Verhältnis. Zwar lebt der Moderator nun nicht mehr in den USA, der Heimat seiner Kinder, jedoch verrät er: "Wir telefonieren viel". Thomas und seine Noch-Ehefrau Thea Gottschalk adoptierten den jetzt 32-Jährigen Tristan im Jahr 1989 und zogen in den 90ern mit der ganzen Familie in die USA nach Kalifornien. Anscheinend genau die richtige Entscheidung für Sohn Tristan, da er dort nun die große Liebe gefunden hat.

