Thomas Gottschalk: "Wetten, dass..?"-Comeback!

Wow! Es wird nicht ruhig bei ! Erst vor einigen Tagen gab der Entertainer die Trennung von seiner Ehefrau Thea bekannt. Nun die nächsten Neuigkeiten! Thomas wird wieder für "Wetten, dass..?" vor der Kamera stehen!

Wie nun durch das " " berichtet wird, ist Thomas im nächsten Jahr wieder bei "Wetten, dass..?" zu sehen. Im Rahmen von Thomas' 70. Geburtstag soll er für die Show wieder vor der Kamera stehen. So berichtet der "ZDF"-Unterhaltungschef gegenüber "dwdl.de": "Der runde Geburtstag von Thomas Gottschalk steht nächstes Jahr im Mai an - und ich will es mal so ausdrücken: Wenn Sie Baggerfahrer sind und eine gute Idee haben, sollten Sie sich definitiv bewerben." Was für Hammer- ! Bereits in der Vergangenheit wurde immer wieder über ein Comeback des Entertainers spekuliert...

Thomas Gottschalk nach neun Jahren wieder zurück

Im Jahr 2011 stand Thomas das letzte Mal für "Wetten, dass..?" vor der Kamera. Danach übernahm die ehemalige Erfolgs-Show. Drei Jahre später wurde die Sendung eingestellt. Um so schöner somit, dass Thomas mit seinem "Wetten, dass..?"-Comeback nochmal an die alten Erfolge anknüpfen kann. Ob ihm dabei im nächsten Jahr auch Hunziker wieder zur Seite stehen wird, ist noch nicht bekannt. Wir freuen uns aber schön jetzt auf das große Revival!