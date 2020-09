Thomas Gottschalk: Zurück bei Thea! Die große Versöhnung!

Von dieser Unzufriedenheit könnte Thea jetzt profitieren. Sie verstand es immer ihrem Mann den Raum zu geben, den er für seine Showbiz-Präsenz braucht. Selten sah man sie in der Öffentlichkeit an Thomas‘ Seite. Und wenn doch, dann im Hintergrund. Zudem hat sie bis heute nie ein schlechtes Wort über den Mann verloren, dem sie fast ein halbes Jahrhundert den Rücken stärkte.

Vertrauten zufolge soll eine Scheidung nach wie vor kein Thema – und das nicht nur, weil er sein Vermögen in Millionenhöhe nicht gern teilt. Der Weg zurück scheint also nicht ausgeschlossen. Er selbst betonte: „Was meine Ehe angeht, habe ich eine Entscheidung gefällt, von der ich nicht weiß, ob es die richtige ist.“ Die Spatzen von den Dächern Kaliforniens pfeifen, dass der Entertainer bereits den Umzug zurück in seine Wahlheimat plant – zurück ins Theas Arme?