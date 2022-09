Thomas Gottschalk: Zurück zu Ex-Frau Thea! Er lässt Karina alleine in Baden Baden zurück

Er hält seinen kleinen Enkel zärtlich im Arm, lässt sich mit seinen Söhnen ein leckeres Abendessen schmecken, feiert fröhlich Familienfeste. Derlei intime Einblicke gab’s bislang eher nicht. Doch nun wollte Roman Gottschalk offenbar auch diese unbekannte Seite seines Vaters mit der Welt teilen: Er öffnete sein virtuelles Foto-Album, das zeigt, wie sehr Thomas die Zeit mit Kindern und Kindeskind genießt. Auch wenn er sie für seinen (und ihren) Geschmack vermutlich zu selten sieht: Um ihre Söhne Roman und Tristan (33) ungestört aufwachsen zu lassen, waren Thomas und seine Frau Thea (76) Mitte der 90er-Jahre nach Kalifornien ausgewandert. Dort leben die Kinder noch heute, ebenso wie Thea, von der Thomas sich 2019 nach mehr als 40 Jahren Ehe getrennt hatte.

Die regelmäßigen Besuche an der Westküste lässt der Moderator, der inzwischen mit Partnerin Karina Mroß (60) in Baden-Baden wohnt, sich aber nicht nehmen. Schließlich will er Enkelsohn Sebastian (4) ja aufwachsen sehen. Da darf man sich wohl noch auf viele süße Schnappschüsse freuen …