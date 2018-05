Thomas Hermanns: Alkohol-Beichte!

Von Woche zu Woche tänzelt sich Thomas Hermanns bei "Let's Dance" in die nächste Runde. Er überzeugt nicht nur die Jury, sindern vor allem auch das Publikum, dass jede Woche zahreich für den Comedian anruft. Doch das Training und vor allem die Live-Show ist kein Kinderspiel. Deshalb gibt es nach der Sendung erst einmal Alkohol!

Let's Dance-Star Thomas Hermanns: Er ist seine große Liebe!

Thomas Hermanns: Alkohol nach der Show

Wie Thomas Hermanns nämlich "Gala" verrät, ist das erste was er nach der Show macht, genüsslich ein Gläschen trinken. "Ich muss an die Bar. Da trinke ich ein Kölsch, weil nur nach der Sendung Alkohol erlaubt ist", so der 55-Jährige.

In der Woche muss Thomas Hermanns offenbar auf das kühle Blonde verzichten. Denn dann heißt es Arbeit, Arbeit, Arbeit!

Thomas Hermanns hat Tanzerfahrung

Dass Thomas Hermanns bei "Let's Dance" so sehr überzeugt, liegt sicher auch an seiner Vergangenheit. Er hat als Kind nämlich schon getanzt. "Ich habe das letzte Mal vor 40 Jahren richtig getanzt. Ein Teil ist wie Fahrradfahren. Der andere wie Papa, der früher mal ganz toll Fußballspielen konnte und jetzt über den Platz hechelt", witzelte er zu Beginn von "Let's Dance". Es reicht auf jeden Fall, um die Zuschauer und auch die Jury zum Jubeln zu bringen....