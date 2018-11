Thomas Katrozan: Schock-Beichte des DSDS-Stars!

Reddit this

In der Castingshow konnte er sich nicht als Sieger durchsetzen, schaffte es aber immerhin auf den dritten Platz. Das Sprungbrett konnte er nicht ganz nutzen – ist seine Musik-Karriere nun schon etwa vorbei?

Er große Erfolg blieb bei Thomas Katrozan aus

Der 38-Jährige geht heute putzen, anstatt auf der Bühne zu stehen. Nach „Deutschland sucht den Superstar“ hatten seine Songs nicht den gewünschten Erfolg. „Ich musste schnell feststellen, dass die Vermarktung eigener Songs schwierig ist, wenn man die große -Maschine nicht mehr hinter sich hat“, erzählt Thomas Katrozan in der „Bild“-Zeitung.

Zwar tritt er manchmal noch auf – sein Hauptjob hat er jedoch in einer Hausmeister-Firma. „Ich habe für die Firma schon vor DSDS gejobbt, reinige Treppenhäuser, helfe bei Sanierungen, mache Laub weg. Sie bezahlen fair und ich kann in der Nähe meiner Familie bleiben“, erzählt der Sänger. Die Musik will er aber trotzdem nicht ganz aufgeben und ihn kann man auch als DJ buchen.