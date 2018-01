Thomas Leif: SWR-Chefreporter ist tot

Thomas Leif ist tot. Der Chefreporter des Südwestrundfunk starb im Alter von nur 58 Jahren, wie der Sender jetzt bestätigte.

Er sei schon am 30. Dezember verstorben, wie es in einer Mitteilung heißt. Er arbeitete als Chefreporter, Journalist sowie Film- und Sachbuchautor. Besondere Bekanntheit erlangte er mit der Dokumentation „Strippenzieher und Hinterzimmer – Meinungsmacher im Berliner Medienzirkus“.

Thomas Leif ist am 13. März 1959 geboren und studierte in Frankfurt und Mainz – er promovierte zu dem Thema „Die strategische (Ohn-)Macht der Friedensbewegung: Kommunikations- und Entscheidungsstrukturen in den achtziger Jahren“.

Später arbeitete er für „Report Baden-Baden“ und ARD-aktuell, dann wurde er Redakteur beim SWR und ist seit 1997 Chefreporter. Die Talkshow „2+Leif“ moderierte er von 2009 bis 2013. Er hat zahlreiche Bücher geschrieben und hat dafür viele Preise abgeräumt. Er arbeitete auch als Honorar-Professor für Politologie an der Universität Koblenz-Landau.