Thomas Müller: Süße Nachwuchs-News!

Juhu, der Nachwuchs ist da! Kicker Thomas Müller und seine Frau Lisa freuen sich, ein neues Familienmitglied begrüßen zu dürfen - und das ist wirklich zuckersüß!

Thomas Müller: "Ich bin also frisch Papa geworden!"

Doch Thomas Müller und seine Lisa haben nicht etwa still und heimlich ein Baby bekommen. Sie freuen sich über ein kleines Fohlen. Und Thomas Müller ist jetzt schon stolzer Papa!

"Ich habe mich auch ein bisschen anstacheln lassen, gestern Abend ist mein erstes Fohlen auf die Welt gekommen. Ich bin also frisch Papa geworden, das hat mich schon motiviert", verrät er im Interview mit "Sky". Die neuen Papafreuden haben ihn nämlich beim Spiel gegen Freiburg ordentlich angespornt.

Thomas Müller: Seit acht Jahren happy mit seiner Lisa

Das Familienglück bei den Müllers ist also perfekt, auch wenn das Paar noch keine eigenen Kids hat. Thomas Müller und Lisa sind bereits seit acht Jahren verheiratet - und das komplett skandalfrei. Ihr Liebesrezept? "Ich bin ja auch nie da! In meinem Beruf hat man nicht so viel Zeit, sich auf die Nerven zu gehen", lacht Thomas in einem Interview.