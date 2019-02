Thomas Rath: Weitere Staffel bei "Germany's Next Topmodel"?

Thomas Rath und Thomas Hayo sollen auch in der nächsten Staffel "Germany's Next Topmodel" wieder an der Seite von Heidi Klum neuen Model-Talenten auf die Sprünge helfen, wie der Designer nun enthüllte. Der Düsseldorfer Designer ist bereits das zweite Mal neben der Model-Mama Heidi Klum in der aktuellen Staffel von "Germany's Next Topmodel" zu sehen und verriet jetzt der Kölner Zeitung "Express", dass eine weitere Staffel mit ihm in Planung sei.