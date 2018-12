Thomas Seitel: Er ist der neue Freund von Helene Fischer!

Was für ein Schock! Helene Fischer und Florian Silbereisen haben sich getrennt. Helene soll bereits wieder einen neuen Mann an der Seite haben. Wer ist Thomas Seitel?

Nach zehn Jahren ist zwischen Helene Fischer und Florian Silbereisen alles aus und vorbei! "So traurig wir darüber sind, dass wir unseren Lebenstraum gemeinsam nicht verwirklichen konnten und Florian und ich nun getrennte Wege als Paar gehen, umso schöner und kraftvoller gehen wir aus dieser bitteren Erfahrung nun als Freunde neue Wege!", schrieb Helene gestern Abend auf ihrem -Account. Die beiden sind schon „eine Weile“ getrennt.



Thomas Seitel ist Helene Fischers neuer Freund

Der Grund für das Liebes-Aus? "Ja, es gibt einen neuen Mann in meinem Leben und daraus will ich kein Geheimnis machen", gab der Schlagerstar zu. Und der ist kein Unbekannter! Thomas Seitel ist Tänzer und Luftakrobat - und gehört zu Helenes 20-köpfiger Tour-Crew. Bei den Shows wird Helene von Thomas in 15 Metern Höhe durch die Luft gewirbelt. Auch in der " Show" 2017 hob sie mit ihm ab.

Wer ist Thomas Seitel?

Thomas stand mit 16 Jahren zum ersten Mal auf der großen Bühne. 40 Mal wurde er Landesmeister im Turnen, turnte zehn Jahre in der Ersten Bundesliga. Dann wechselte er in das Artisten-Geschäft. Beim "Cirque du Soleil" holte er sich den letzten Feinschliff. Seit 2017 ist er Teil von Helenes Show-Crew.

Anfang des Jahres sprach er mit dem Hessischen Rundfunk über die gemeinsamen Shows mit Helene. Ohne Sicherung muss sich Helene bei den heiklen Luftnummern komplett auf ihn verlassen. "In dem Moment bin ich ihr Halt und ihre Sicherheit. In dem Moment bin ich dann halt für zwei Menschenleben verantwortlich." Schon damals schwärmte er: "Ihren Brustkorb vibrieren zu merken, wenn sie singt, ist schon sehr eindrucksvoll. Wir haben da auf jeden Fall eine Menge Spaß in der Luft.“ Ob es schon damals gefunkt hat?

Das sagt Florian Silbereisen zu Helenes neuer Liebe

Auch Florian meldete sich bereits zu Wort. "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche", schrieb er in einem offenen Brief an seine Fans.

Und Thomas? Der äußerte sich bisher noch nicht. Merkwürdig: Mittlerweile sind alle seine Social-Media-Accounts gesperrt. Sogar seine Website ist privat gestellt.

Wer weiß, vielleicht überraschen uns die beiden Turteltauben ja demnächst mit ihrem ersten gemeinsamen Auftritt…