Thomas Seitel: Hat er seine Freundin für Helene Fischer verlassen?

Die Trennung von und schlug ein wie eine Bombe! Nach zehn Jahren gaben sie ihr Liebes-Aus bekannt. Und Helene ist schon wieder frisch verliebt. Thomas Seitel ist der neue Mann an ihrer Seite. Und der hat für die Blondine angeblich sogar mit seiner Freundin Anelia Janeva Schluss gemacht...

Thomas Seitel: Er ist der neue Freund von Helene Fischer!

Thomas Seitel: Für Helene Fischer soll er seine Freundin verlassen haben

Wie u.a. "Bunte" berichtet, war Thomas Seitel vor Helene Fischer mit der Make Up-Artistin Anelia Janeva liiert. Auch sie war Teil des Teams der Schlagersängerin. Doch offenbar war die Liebe nicht stark genug - sie soll wegen Helene verlassen worden sein. Wann genau sich das ganze abgespielt hat, ist nicht bekannt.

Fakt ist aber: Am 13 August postete Anelia Janeva noch ein Foto von Thomas auf ihrem -Account. Waren sie zu dieser Zeit noch ein Paar?

Und auch in den Kommentaren auf dem Account von Helene Fischer wird das Thema bereits heiß diskutiert. So fragt sich ein User ganz offen: "Woher willst du wissen, dass Thomas seine Freundin für Helene verlassen hat?"

Wer ist Thomas Seitel?

Mit der Trennung von Florian Silbereisen und Helene Fischer hat keiner gerechnet. Noch weniger damit, dass die 34-Jährige schon einen neuen Mann an ihrer Seite hat. Doch wer ist Thomas Seitel eigentlich?

Thomas Seitel ist Tänzer und Luftakrobat. Er ist ein festes Teammitglied bei den Shows von Helene Fischer. Ihm vertraut sie sogar sein Leben an. Denn der Hesse ist derjenige, der die schöne Blondine auf der Bühne durch die Luft hebt. "In dem Moment bin ich ihr Halt und ihre Sicherheit. In dem Moment bin ich dann halt für zwei Menschenleben verantwortlich", verriet er schon damals in einem Interview mit dem Hessischen Rundfunk. Und bei der Arbeit scheint es schlussendlich auch zwischen Thomas Seitel und Helene Fischer gefunkt haben!

So denkt Florian Silbereisen über Thomas Seitel

Auch Florian Silbereisen kennt den neuen Freund von Helene Fischer. Und er hat nur positive Worte für Thomas übrig. "Wenn es nun Bilder von Helene mit einem anderen Mann gibt, dann möchte ich nur klarstellen, dass ich Thomas schon lange kenne, er ein toller Kerl ist und ich den beiden ganz viel Glück wünsche", schreibt er selber auf seiner -Seite.

Helene Fischer und Florian Silbereisen sollen sich Freundschaftlich getrennt haben. Und nach diesen Worten, kann man das auch wirklich glauben....