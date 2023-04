Thomas & Thea Gottschalk: Hochzeitsknaller! Damit hat keiner gerechnet

Tristan feierte mit Karina Mroß bereits ausgelassen auf dem letzten Oktoberfest, ließ sich zusammen mit ihr fotografieren und soll sich mit der neuen Partnerin seines Vaters so blendend verstanden haben, dass er sie nun eingeladen hat, in einigen Wochen Gast auf seiner Hochzeit zu sein. Ob er auch nur einen Gedanken daran verschwendet hat, was er seiner Mutter damit antut? Thea soll sich zwar in ihrem neuen Leben eingerichtet haben. Aber hautnah mitzubekommen, wie der Mann, mit dem sie über vier Jahrzehnte liiert war, eine andere küsst, dürfte die gerade erst verheilten Narben auf ihrer Seele wieder aufreißen ...

Für eine Mutter sollte der Hochzeitstag des eigenen Kindes eigentlich einer der schönsten, stolzesten und glücklichsten ihres Lebens sein. Thea bleibt dieses Glück wohl verwehrt.