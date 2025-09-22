Thommy Schmelz: "Goodbye Deutschland"-Star endlich "Schlauch- und Nadelfrei"
Wochenlang bangten Fans um "Goodbye Deutschland"-Star Thommy Schmelz. Jetzt meldet sich seine Frau Kathi mit emotionalen Updates – und die klingen richtig hoffnungsvoll.
Thommy Schmelz geht es endlich besser!
© Instagram/mermischmelz
Seit Anfang Juli liegt Mallorca-Auswanderer Thommy Schmelz im Krankenhaus. Eine aggressive Pilzinfektion auf der Lunge hatte ihn wochenlang außer Gefecht gesetzt. Zwischenzeitlich musste er sogar ins Koma versetzt werden. Auch für Ehefrau Kathi Mermi-Schmelz war das eine absolute Ausnahmesituation – doch nun zeigt sich: Es geht endlich bergauf!
"Bye, bye Brei!" – Thommy kann wieder normal essen
Auf Instagram verkündete Kathi die erleichternden Neuigkeiten mit einem Selfie von sich und ihrem Mann. "Hallo, ihr Lieben. Tolle Nachrichten: Thommy hat begonnen, normal zu essen. Bye, bye Brei und Mus", schrieb sie stolz. Und nicht nur das: Thommy ist mittlerweile auch frei von Schläuchen und Nadeln.
Auch die Ärzte zeigen sich zufrieden. Der gelernte Koch nimmt wieder selbst Nahrung zu sich – aktuell zwar püriert, aber immerhin ohne Hilfsmittel. Ein riesiger Schritt zurück ins Leben!
"Drei, vier Schrittchen kriegt er hin"
Doch das ist nicht alles: Thommy hat inzwischen auch ein Physiotherapie-Programm begonnen. "Drei, vier Schrittchen kriegt er hin, vom Bett in den Rollstuhl", verrät Kathi im Gespräch mit der "Mallorca Zeitung". Klar, das klingt nach wenig – aber für jemanden, der wochenlang auf der Intensivstation lag, ist das ein echtes Wunder.
Auch mental geht es bergauf. Anfang August war Thommy oft verwirrt und schlief sehr viel. Inzwischen sei er laut Kathi aber wieder "zu 95 Prozent klar im Kopf".
Seine Fans feiern die Fortschritte
Die guten Nachrichten bleiben nicht unbemerkt. Unter Kathis Posts sammeln sich herzliche Kommentare von Fans und Promis. TV-Bekanntheit Iris Klein schrieb voller Freude: "So eine wundervolle Nachricht." Andere Followerinnen bemerkten sofort: "Er hat auch eine gesündere Hautfarbe. Alles Glück der Welt wünsche ich Euch!" Viele sind sich sicher: Thommy ist ein Kämpfer und wird das schaffen!
Kathi muss den Alltag alleine stemmen
Während Thommy weiter an seiner Genesung arbeitet, muss Ehefrau Kathi auch noch den Alltag managen. Vier Abende pro Woche arbeitet sie inzwischen wieder im Restaurant "El Paradiso" in Peguera. Den ersten Arbeitstag hat sie schon hinter sich und beweist damit einmal mehr, wie stark sie ist.