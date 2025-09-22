Thommy Schmelz: "Goodbye Deutschland"-Star endlich "Schlauch- und Nadelfrei"

Doch das ist nicht alles: Thommy hat inzwischen auch ein Physiotherapie-Programm begonnen. "Drei, vier Schrittchen kriegt er hin, vom Bett in den Rollstuhl", verrät Kathi im Gespräch mit der "Mallorca Zeitung". Klar, das klingt nach wenig – aber für jemanden, der wochenlang auf der Intensivstation lag, ist das ein echtes Wunder.