Thore Schölermann: Fettnäpfchen-Alarm! Farid Bang ist genervt

Auf dem Roten Teppich wurde es für den ehemaligen "Verbotene Liebe"-Star äußerst unangenehm. Beim Aufeinandertreffen mit Farid Bang wollte er eigentlich einen Witz machen, Farid fand es jedoch alles andere als lustig. So erzählt Thore gegenüber "Promiflash": Bei Farid Bang habe ich gerade in ein Fettnäpfchen getreten. Ich habe gesagt, Farid Bang mit seiner Gang. Ich fand‘s lustig und er so, Farid Bang, nicht Gang."