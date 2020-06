Thore Schölermann übernimmt "Die Perfekte Minute"

Bei Sat.1 wird derzeit kräftig am Personalkarussell gedreht: Nachdem erst vor wenigen Tagen bekannt geworden war, dass Wayne Carpendale (37) zukünftig "Deal or no Deal" moderieren wird, wurde Thore Schölermann (29) heute als neues Gesicht der Spielshow "Die Perfekte Minute" bestätigt. Der ehemalige "Verbotene Liebe"-Darsteller tritt damit die Nachfolge von Ulla Kock am Brink (52) an.