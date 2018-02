Thore Schölermann: Zuckersüße Nachwuchs-News

Thore Schölermann und seine Freundin Jana Julie Kilka sind beruflich und privat ein echtes Dream-Team. Egal, ob als Moderatoren-Duo der Prosieben-Show "Get the F*ch out of my House" oder - wie momentan - als ganz normales Pärchen auf der Skipiste - ihre Fans lieben die beiden.

Thore Schölermann liebt seinen Hund Rudi

Und nicht nur Thore und Jana Julie sind zuckersüß miteinander, sondern auch das dritte Familienmitglied - ihr gemeinsamer Hund Rudi.

Die beiden Verliebten kümmern sich so liebevoll um Rudi, dass ihre Fans sogar noch mehr Nachwuchs fordern!

Thore Schölermann: Notaufnahme nach Schock-Unfall!

Ein Baby für Thore Schölermann und Jana Julie Kilka?

Unter dem neusten Instagram-Foto, das Thore, Jana Julie und Rudi zeigt, kommentiert ein User: "Thore, gründe eine Familie und zeuge Kinder. Ein Hund alleine und eine tolle Frau an deiner Seite sind zu wenig."

Und auch weitere Fans schreiben, was für eine tolle Familie die drei jetzt schon sind. Ein Baby würde dieses Glück nur noch perfekter machen...