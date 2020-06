Thorsten Legat: Dschungel-Unterstützung von seinen Söhnen

Bisher lief es für den ehrgeizigen 47-Jährigen ziemlich gut. Am neunten Tag im Dschungel trat er alleine zur Dschungelprüfung an und erkämpfte sich alle neun Sterne – mehr als Helena Fürst in acht Prüfungen zusammen.

Damit Papa auch weiterhin im Dschungel bleibt, bitten Nico und Leon eifrig um die Unterstützung der Fans.