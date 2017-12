Thüringer Staatskanzlei erhält DHL-Paket mit Wurfgranate

Noch ein Paket-Schock! Dieses Mal wurde ein DHL-Paket mit möglicherweise explosivem Inhalt in Erfurt ausgeliefert - und zwar an die Thüringer Staatskanzlei.

Mitarbeiter seien auf das Paket aufmerksam geworden, anschließend sei es von der Polizei sichergestellt worden, so Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow zur "Deutschen Presseagentur".

Bombenalarm auf Weihnachtsmarkt: Millionen-Erpressung gegen DHL

Ein weiterer verdächtiger Fund im Landratsamt von Sondershausen

Die Polizei sprach nach einer ersten Vorprüfung von einer möglichen Wurfgranate, die sich in dem DHL-Paket befinden könnte. Ob diese scharf sei, müssen nun weitere Untersuchungen ergeben.

Eine Parallele zu der Paketbombe aus Potsdam wollte Ramelow zwar nicht ziehen, dennoch sprach er von einem ernstzunehmenden Vorfall. Das Paket soll bereits am Freitagnachmittag zugestellt worden sein und bis Montag im Regal gelegen haben.

Auch im Landratsamt von Sondershausen hat nach Polizeiangaben ein Mitarbeiter einen verdächtigen Brief entdeckt. Ein Gebäudeteil sei evakuiert worden und Mitarbeiter isoliert worden, die mit dem Brief in Berührung kamen.