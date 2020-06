Tiffany "New York" Pollard kehrt mit neuer TV-Serie zurück

New York darf nämlich wieder das tun, was sie am besten kann: Als Reality-Star für viel Drama sorgen! In der Soap „The Next 15“ kämpft sie mit weiteren fünf Z-Promis, wie der Name schon erahnen lässt, um weiter 15 Minuten Ruhm. Die Kandidaten stellen in der Sendung eine Talkshow auf die Beine stellen und die Zuschauer bekommen einen exklusiven Blick hinter die Kulissen.

Und die Vorschau verspricht wirklich viel, denn New York lässt ihrem Temperament wie immer freien Lauf. Und als wäre das nciht schön genug, scheint es in der Soap ein mega Liebescomeback zu geben! Denn im Trailer ist auch Chance zu sehen. Der kämpfte schon damals in der Sendung "I love New York" um ihr Herz. Gewonnen hat er nicht - zumindest bis jetzt...