Til Schweiger: Alkohol-Eskapaden - er braucht dringend Hilfe!

Es ist erschütternd, was jetzt ans Tageslicht kommt. "Achtung, Til kommt!", "Total hacke! Schaut ihm bloß nicht in die Augen!" – so sollen sich Mitarbeiter gewarnt haben, wenn der Schauspieler und Regisseur am Set von "Manta Manta – zwoter Teil" eintraf. Alle hatten Angst vor seiner unberechenbaren Laune. Laut eines Berichts des "Spiegel" soll es beim Dreh sogar zu Gewaltausbrüchen, Mobbing und Unfällen gekommen sein. Ein Vorfall wurde kürzlich von der Film-Firma Constantin bestätigt. Til bestreitet die Vorwürfe über seine Anwälte jedoch.

Dabei gibt es einen Grund für diese Ausfälle: Alkohol! Schweigers Familie macht sich schon seit Jahren Sorgen um ihn. Til gilt als leidenschaftlicher Weißwein-Trinker, der sich schon Mittags ein, zwei Gläschen gönnt. Nach dem Motto: Ist doch nicht schlimm, machen alle. Aber irgendwann stürzte er auf dem schmalen Grat zwischen "kleinem Genuss" und "echtem Problem" ab.

Bereits 2011 hielt Til sichtlich betrunken eine Dankesrede bei einer Preisverleihung. Und in einem seiner letzten Instagram-Videos lallte Schweiger: "Ich feier' gerade nur. Ich hab' jetzt drei Nächte nicht geschlafen. Jede Nacht nehme ich mir vor, ich werde schlafen – ich schlafe wieder nicht." Und weiter: "Meine Freunde sagen: Til, pass auf, du bist auch nicht unsterblich. Aber weißt du was, ich liebe mein Leben." Anscheinend nicht. Der Star braucht dringend Hilfe.

Auch interessant:

Wie schlecht es Til Schweiger wirklich geht, erfährst du im Video: