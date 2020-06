Til Schweiger: Baby mit Freundin Marlene Shirley?

Erst in diesem Jahr ist er mit der 21 Jahre jüngeren Marlene Shirley zusammen gekommen. Offenbar ist ihm die Beziehung jetzt aber schon ernst genug, dass er Nachwuchs nicht ausschließen möchte. Im Interview mit dem Magazin ‚Gala’ zeigt er sich jedenfalls nicht ganz abgeneigt. "Es ist zwar momentan nicht auf meiner Priority-Liste, aber ich würde das nicht kategorisch ausschließen wollen", meint er.

Til ist eben ein absoluter Familienmensch, der die Zeiten mit seinen kleinen Kindern vermisst. "Wenn ich könnte, würde ich die Uhr zurückdrehen", so der Schauspieler. "Dann wären alle Kinder wieder drei oder vier. Kann ich aber leider nicht, also arrangiere ich mich. Sie möchten in ihr eigenes Leben gehen, und da kann ich sie nur so gut wie möglich unterstützen." Dazu kommt vermutlich noch, dass seine neue Freundin ihm sicherlich ein bisschen im Nacken sitzt. Die Regieassistentin ist immerhin 31 und noch kinderlos...