Til Schweiger: Bittere Niederlage für den Schauspieler

In den USA lief der Film jetzt ebenfalls an – der Schauspieler wollte so international durchstarten. Doch dieser Traum bleibt ihm wohl verwehrt, denn der Streifen floppt in den Vereinigten Staaten komplett.

Für die Neuauflage hatte zahlreiche -Star engagiert – doch auch diese sorgten nicht für den Erfolg. Das Remake von „A Head Full of Honey“ wollten am, ersten Wochenende nur wenige Zuschauer sehen, so das gerade mal 10.000 Dollar eingespielt wurden, wie „Quotenmeter“ berichtet.

Der Film von Til Schweiger floppt in den USA

Der Film lief bisher in vier Kinos an – mit der Option, den Streifen auch in weiteren Kinos zu zeigen. Das ist aber nun unwahrscheinlich, nachdem jedes nur rund 2.500 Dollar einspielte. Zeitungen wie „Los Angeles Times“ oder die „New York Times“ kritisierten ebenfalls den Film und schrieben, dass der Schnitt chaotisch sei.