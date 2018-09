Til Schweiger: Heiße Küsse mit seiner Ex-Freundin!

Reddit this

hat momentan allen Grund zur Freude. Seit gestern läuft sein neuer Film "Klassentreffen 1.0 - Die unglaubliche Reise der Silberrücken" im . Am Mittwochabend feierte er mit 330 Freunden den Filmstart in seinem Restaurant "Barefood Deli" in Hamburg.

Til Schweiger und seine Ex Svenja waren das Tuschel-Thema des Abends

Neben seiner Tochter Lilli und Schauspieler Ralf Moeller mischte sich auch seine Ex-Freundin Svenja Holtmann unter die Gäste. Die "BILD"-Zeitung beobachtete, wie er das Model mit Küsschen begrüßte. Anschließend sollen sie sich lange bei einem Drink unterhalten haben. Läuft da etwa wieder was? "Wir sind gute Freunde, haben immer mal wieder Kontakt", klärte sie auf. Außerdem hat sich Svenja 2015 mit ihrem Freund Sönke Rosenkranz verlobt. Ob die beiden mittlerweile verheiratet sind, ist aber nicht bekannt.

Til Schweiger: Tochter Emma rebelliert! Pikante Enthüllung im Internet

Ist Til Schweiger neu verliebt?

Aktuell soll Til Schweiger Single sein. Trotzdem gibt er die Hoffnung, irgendwann seine Traumfrau zu finden, nicht auf. "Man sagt ja, dass jeder nur die Chance auf zwei oder drei große Lieben hat im Leben", verriet der 54-Jährige kürzlich der Zeitschrift "Freundin". Das würde bedeuten, dass das es bei ihm nicht mehr möglich sei. "Aber ich glaube an den Mumpitz einfach nicht. Ich wünsche mir sehr, dass ich die große Liebe noch einmal erlebe." Mit seiner letzten Freundin Marlen Shirley war er 15 Monate zusammen. Danach stellte er der Öffentlichkeit keine neue Frau mehr an seiner Seite vor. Aber das kann sich ja schnell ändern...