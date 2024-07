Til Schweiger: Insiderin packt aus! So geht es ihm wirklich

Vor Kurzem meldete sich Til endlich wieder auf Instagram zurück. Auf dem neuesten Bild steht er neben der Dermatologin Dr. Miriam Rehbein (40) und wirbt für ihre Anti-Aging-Produkte. Viele Fans sind über sein verändertes Aussehen verwundert. Jetzt erklärt die Ärztin, die Til schon seit Jahren kennt, was dahinter steckt. "Er ist in einem wirklich tollen Zustand, ist super motiviert, geht tolle neue Projekte an. Ich bin super happy, ihn in einem so guten Gesundheitszustand zu sehen. Er ist auf dem Weg der Besserung!", versichert sie gegenüber der "BILD".