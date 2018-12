Til Schweiger: Liebes-Geständnis

Erst kürzlich posteten die beiden das erste gemeinsame Liebes-Selfie. Der „Honig im Kopf“-Star scheint von seiner Liebsten hin und weg zu sein und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus.

Til Schweiger im Liebes-Glück

"Ich fühle mich komplett mit ihr. Und ich kann mir gar nicht mehr vorstellen, ohne sie zu sein", erklärte Teil Schweiger jetzt bei „Guten Morgen Deutschland“.

Die beiden kennen sich schon sehr lange, aber erst vor einiger Zeit hat es zwischen ihnen gefunkt. "Und darum fühlt sich das auch so gut an", so der Schauspieler. und Francesca Dutton kennen sich schon seit 2006. "Er macht es mir ganz leicht. Ich kann mich so glücklich schätzen", sagte sie im selben Interview.