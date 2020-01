Til Schweiger: Neue Freundin! Er liebt eine 25-Jährige

Reddit this

ist definitiv kein Kind von Traurigkeit. Nach der Trennung von Ex-Frau Dana stellte er der Öffentlichkeit immer wieder neue Frauen an seiner Seite vor. Zuletzt datete er Produzentin Francesca Dutton. Jetzt hat der Schauspieler wieder Schmetterlinge im Bauch.

Til Schweiger liebt 25-jährige Grundschullehrerin

Am Wochenende erschien er mit einer blonden Schönheit bei einer Boxgala in Hamburg. Die beiden streichelten und küssten sich. "Es ist noch ganz frisch. Mehr möchte ich noch nicht dazu sagen", verriet er der "BILD"-Zeitung. Nach Informationen des Blattes heißt Tils Herzdame Sandra, ist 25 Jahre alt und arbeitet als Erzieherin und Grundschullehrerin in Hamburg. Bereits vor wenigen Tagen wurden die beiden bei einem Italiener im Stadtteil Blankenese gesichtet.

Til Schweiger mit seiner neuen Freundin Sandra Foto: dpa

Valentin Florian Schweiger: So hübsch ist der Sohn von Til Schweiger

Til Schweiger: "Die Ansprüche steigen, je älter man wird"

Wie schön, dass Til endlich sein Liebesglück gefunden hat! Denn erst vor wenigen Tagen erklärte er, dass es im Alter im schwieriger ist, die richtige Frau zu finden. "Die Ansprüche steigen, je älter man wird", so der Schauspieler. "Meine Traumfrau sollte ein großes Herz und Empathie haben. Und sie sollte selbstständig sein." Scheint, als ob Sandra all das mitbringt.

Auch ist frisch verliebt! Wer ihr neuer Freund ist, erfahrt ihr im Video: