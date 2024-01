Til Schweiger: Neue Liebe! Doch hat die eine Chance?

"Ja, es gibt eine neue Frau in meinem Leben. Aber das ist privat", erklärte Til gerade. Ob diese Liaison länger hält? Schließlich hatten seine vergangenen Beziehungen eher eine kurze Halbwertszeit – zum Beispiel die mit Sandra Biehl (29). Im Januar 2020 zeigte sich das Paar erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit, Ende 2021 bestätigte der Filmemacher die Trennung.

Natürlich ist das Leben an Tils Seite alles andere als einfach – vor allem, wenn Alkohol ins Spiel kommt. Zu oft hat er die Kontrolle verloren. "Ich wusste schon seit Jahren, dass ich zu viel Alkohol trinke", gibt er überraschend zu. Als Alkoholiker sieht sich Til trotzdem nicht. Und ein Aufenthalt in einer Entzugsklinik kommt für ihn erst recht nicht in die Tüte! "Ich will mich nicht entziehen. Ich will ja weiter Wein trinken, weil ich Wein liebe und ich weiß auch sehr viel über Wein. Aber ich will die Kontrolle wiederhaben, die ich früher hatte."

Das wünscht sich sicher auch seine neue Partnerin. Diese Liebe könnte Tils Heilung sein. Jetzt muss er den Rettungsring auch ergreifen und ernsthaft an seinen Problemen arbeiten. Sonst ist sie schneller weg, als er gucken kann. Schließlich ist es unerträglich, sein Herz jemandem zu schenken, der sich Stück für Stück selbst zerstört.

Nicht genug von Promi-News? Dann schaut auch bei WhatsApp vorbei. Hier geht's zum neuen WhatsApp Broadcast-Channel von InTouch Online!