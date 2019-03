Til Schweiger: Schwanger! Seine Ex Svenja verkündet die Baby-News

Jubel- von Svenja Holtmann! Das Model und ihr Verlobter Sönke Rosenkranz werden zum ersten Mal Eltern. Das verkündete die 32-Jährige stolz auf ihrem -Account: "Wir freuen uns so sehr euch endlich mitteilen zu können, dass wir dieses Jahr ein Baby erwarten." Mehr Details wollte Svenja aber noch nicht verraten.

Til Schweiger wollte kein weiteres Kind

Ob ihr Ex wohl schon gratuliert hat? Immerhin waren die beiden drei Jahre ein Paar. Sie zog sogar in seine Villa in Hamburg ein. Doch 2013 war plötzlich alles aus und vorbei. Angeblich soll die Nachwuchsplanung der ausschlaggebende Grund gewesen sein. Sie wünschte sich Kinder, er nicht.

Kurz nach der Trennung funkte es mit ihrem Sören. Ein Jahr später folgte der Antrag. "Ja, es stimmt! Mein Freund hat mich in Kapstadt überrascht und gefragt", bestätigte sie damals der "BILD"-Zeitung. Jetzt krönt auch noch ein Baby ihr Liebesglück.

Trennung von Francesca Dutton

Bei Til sieht es dagegen nicht so rosig. Ende letzten Jahres trennte er sich von seiner Freundin Francesca Dutton. "Wir beide führen unterschiedliche Leben. Sie arbeitet in London und in Los Angeles, ich habe meinen Mittelpunkt in Deutschland. Und nach Los Angeles ziehe ich nie wieder", sagte er kurz nach dem Liebes-Aus. Wer weiß, vielleicht schwebt Til ja auch bald wieder auf Wolke Sieben...