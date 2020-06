Til Schweiger: Süße Baby-Beichte

Vielleicht geht der Wunsch von Til Schweiger ja auch bald in Erfüllung! "Ich möchte unbedingt Mutter werden. Ich möchte auf jeden Fall vier Kinder haben", verriet Luna Schweiger erst vor wenigen Wochen in einem Interview mit der "Gala". Wer weiß vielleicht gibt es also wirklich bald Nachwuchs im Hause Schweiger....