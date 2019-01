Til Schweiger: Überraschende Baby-Beichte!

Reddit this

Til Schweiger ist total verliebt. Kein Wunder also, dass er weiteren Nachwuchs nicht ausschließen will...

Sie ist jung, attraktiv und hat damit schon einiges mit Til Schweigers Verflossenen gemeinsam. Francesca Dutton ist die Neue an der Seite des Filmstars. Doch irgendwas scheint anders an der schönen Blondine zu sein. Knapp einen Monat nach dem ersten öffentlichen Auftritt der beiden bei einem Event in Hamburg spricht der Schauspieler schon von Liebe.

„Man sagt am Anfang, man ist verliebt, aber jetzt kann ich sagen, ich liebe sie!“ Wow, ziemlich große Worte nach so einer kurzen Zeit! Denn vor ein paar Wochen hieß es noch: „Wir lassen es langsam auf uns zukommen. Es ist alles noch ganz frisch.“

Til Schweiger denkt an Nachwuchs

Auch Nachwuchs wäre offenbar willkommen. In einem Interview verriet jetzt: „Mal gucken. Ausschließen darf man nichts!“ Seine Liebste geht sogar noch weiter und erwidert: „Stell mir die Frage noch mal in ein paar Monaten.“ Nach einem klaren Nein hört sich das aber nicht an! Es wäre das fünfte Kind für den gebürtigen Freiburger.

Das Paar kennt sich schon über zwölf Jahre, fand vorher nie zueinander. Vielleicht ist das auch der Grund, warum jetzt alles so schnell geht! Ein Leben ohne Francesca könnte Til sich nicht mehr vorstellen. „Ich fühle mich komplett mit ihr“, gesteht er. Und auch die 32-Jährige Britin kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus: „Er bringt mich die ganze Zeit zum Lachen!“ Nach etlichen gescheiterten Beziehungen scheint der Frauenschwarm endlich angekommen zu sein…