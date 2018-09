Til Schweiger: Überraschende Liebesbeichte!

Reddit this

Nach der Trennung von seiner Ex Dana lief immer wieder mit anderen Models im Arm über den roten Teppich. Lange hielten die Beziehungen aber nie. Jetzt sprach er offen wie nie über das Thema Liebe...

"Ich wünsche mir sehr, dass ich die große Liebe noch einmal erlebe"

Den Glauben an die große Liebe hat der Schauspieler nicht aufgegeben. Im Gegenteil! "Man sagt ja, dass jeder nur die Chance auf zwei oder drei große Lieben hat im Leben", erzählte der 54-Jährige der Zeitschrift "Freundin". Das würde bedeuten, dass das es bei ihm nicht mehr möglich sei. "Aber ich glaube an den Mumpitz einfach nicht. Ich wünsche mir sehr, dass ich die große Liebe noch einmal erlebe."

Ist Til wieder verliebt?

Mit seiner letzten Freundin Marlene Shirley war er 15 Monate zusammen. Ende 2016 trennte sich das Paar. Seitdem gibt es offiziell keine neue Frau an Tils Seite. Doch erst kürzlich wurde er in Berlin-Kreuzberg mit einer Unbekannten in einem italienischen Restaurant gesehen. Die beiden wurden erwischt, wie sie sich umarmten und sogar küssten.

Vielleicht hat er seine große Liebe ja bereits gefunden...