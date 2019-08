Reddit this

Til Schweiger: Überraschende Liebeserklärung an Ex Dana!

Vor 14 Jahren trennten sich Til und Dana Schweiger. Doch jetzt überrascht er mit einer Liebeserklärung an seine Ex.

Til und Dana Schweiger waren ein echtes Traumpaar. 1995 gaben sich die beiden das Ja-Wort, bekamen vier gemeinsame Kinder. Doch 2005 folgte die überraschenden Trennung. Trotzdem hat Til seine Ex nie ganz vergessen…

Til Schweiger bedankt sich bei Dana

Auf seinen -Account schwelgt der -Star jetzt in Erinnerungen. Zu einem gemeinsamen Bild von 1994 schreibt er: "Wien mit der Mutter meiner geliebten Kinder Valentin, Luna, Lilli und Emma. Ich danke dir." Den Post versieht er mit einem Kuss-Emoji und einem Herz. Was für eine süße Liebeserklärung! Doch wer jetzt auf ein Liebes-Comeback hofft, wird enttäuscht. Til und Dana haben seit Jahren ein freundschaftliches Verhältnis.

Til Schweiger: Überraschende Baby-Beichte!

Ist Til Schweiger wieder verliebt?

Doch wie sieht es eigentlich bei Til mit der Liebe aus? Ende letzten Jahres trennte er sich von seiner Freundin Francesca Dutton. "Wir beide führen unterschiedliche Leben. Sie arbeitet in London und in Los Angeles, ich habe meinen Mittelpunkt in Deutschland. Und nach Los Angeles ziehe ich nie", erklärte er damals der "BILD"-Zeitung. Seitdem stellte Til keine neue Frau mehr der Öffentlichkeit vor.

