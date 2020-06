Til Schweiger und Helene Fischer: Der neue Sendetermin für den "Tatort" steht

"Es passt einfach nicht in diese Wochen, eine Krimireihe zu zeigen, in der es auch um einen terroristischen Angriff geht", hatte Programmdirektor Frank Beckmann erklärt. Til Schweiger war mit der Entscheidung des Senders allerdings überhaupt nicht einverstanden. "Wir sollten uns nicht von Terroristen diktieren lassen, was wir im Fernsehen zeigen sollten. Dann können wir ja bald nur noch ein Testbild senden", erklärte der Schauspieler in einem Interview mit der „Bild“-Zeitung. In dem „Tatort“ ist neben Til Schweiger auch Schlager-Queen Helene Fischer zu sehen.