Til Schweiger zeigt seine neue Freundin Marlene Shirley

Jetzt, ziemlich genau zwei Jahre später zeigt er eine neue Frau an seiner Seite. Arm in Arm trat der "Tatort"-Kommissar mit Regieassistentin Marlene Shirley auf den roten Teppich bei den "GQ Awards".

Zwar war sie schon im September beim "Tribute to Bambi" seine Begleitung, doch traten sie dort nicht öffentlich als Paar auf. Sogar einige kleine Pärcheninsider wurden den Zweien schon entlockt.

So stünde zwischen ihn fest, dass er der Koch im Hause ist. "Das ist ja die klassische Rollenverteilung heutzutage. Ich kenne mehr Männer, die kochen können als Frauen", sagt er gegenüber Bild. Die Amerikanerin Shirley sieht in ihm natürlich noch andere Qualitäten. Besonders schätze sie das "große Herz" des Mannes an ihrer Seite.