Tim Conway: Der Schauspieler ist tot!

Große Trauer in Hollywood! "Eine schrecklich nette Familie"-Star Tim Conway ist gestorben.

Schauspieler Tim Conway ist tot. Das bestätigte sein Sprecher Howard Bragman. Der 85-Jährige erlag am Dienstagmorgen seiner schweren Krankheit in Los Angeles. Er litt unter Demenz und einem Wasserkopf - eine seltene Erkrankung, bei der sich zu viel Gehirn- und Rückenmarkflüssigkeit in den Hirnventrikeln sammelt. Conway hinterlässt seine Frau Charlene, sieben Kinder und zwei Enkelkinder.

So erfolgreich war Tim Conway

Conway wurde in den 60ern durch die -Sendung "The Carol Burnett Show" bekannt. Anfangs trat er nur als Gastdarsteller auf, ab 1975 übernahm er einen festen Part in der Sketch-Show. Vielen Zuschauern ist Conway jedoch durch die Serie " " bekannt. Er spielte Peggy Bundys Vater Ephraim. Im Laufe seiner Karriere gewann er sechs und einen Golden Globe.