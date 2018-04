Tim Lobinger: Schock-Diagnose für den Sport-Star

Erneuter Horror für Ex-Sportler Tim Lobinger (45): Nachdem der Stabhochspringer vor einem Jahr erstmals die Schock-Diagnose Leukämie erjielt, erkrankte er in diesem Jahr trotz fünf Chemotherapien erneut an Krebs.

Das verriet der 45-Jährige jetzt in der Show von Markus Lanz.

Tim Lobinger will gegen die Krankheit kämpfen

"Es geht mir sehr, sehr gut. Das klingt komisch, aber ich bin fit. Ich verdränge nicht nur, sondern ich fühle auch, dass ich gesund bin – was ich aber nicht bin", verriet Tim Lobinger.

Er leidet an einer besonders schweren Form der Blutkrankheit, gibt sich dennoch kämpferisch! "Man ist am Ende nur so krank, wie man sich fühlt. Ich brenne dafür, auch beruflich etwas zu tun. Ein Zeichen dafür, dass man auf einem guten Weg ist."

Das könnte euch auch interessieren: