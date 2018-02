Das ist mal direkt! Gestern Abend war beim Bachelor wieder zu sehen, wie sich Daniel Völz auf die Liebes-Suche begibt. Obwohl das Kuppel-Show-Format einige Fans hat, scheinen viele von dem Bachelor überhaupt nicht begeistert zu sein. So auch Tim Mälzer. In einem überraschenden Statement macht Tim seinem Unmut über den Bachelor Luft und verrät, was er wirklich über Daniel Völz und die Bachelor-Ladys denkt.

Tim Mälzer: Trauriges Geständnis

Tim Mälzer: Der Bachelor ist frauenverachtend!

Tim vertritt beim Bachelor eine eindeutige Ansicht. Er ist der Meinung, dass das ganze Format frauenverachtend sei. So berichtet er gegenüber Promiflash: "Also ich finde, das ist das schlimmste, frauenverachtendste Format." Ehrliche Worte, die zeigen: Tim ist definitiv kein Bachelor-Freund. Und auch an den Ladys lässt er kein gutes Haar...

Tim Mälzer: Anfeindungen gegen die Bachelor-Ladys

Neben der Tatsache, dass Tim der Meinung ist, dass der Bachelor frauenverachtend sei, vertritt er ebenfalls die Ansicht, dass auch die Bachelor-Ladys nicht viel auf dem Kasten haben. So fügt Tim hinzu: "Das ist ein Aufmarsch von Trash-Schlampen aller erster Güte!"

Ob er trotzdem mal beim Bachelor reinschaltet, verrät Tim nicht. Bei der Ansage allerdings wohl kaum...