Tim Mälzer: Schockierender Feuer-Unfall!

Am Samstag ist Star-Koch in der -Show "Team Joko gegen Team Klaas – Das Duell um die Welt" zu Gast. In Prag soll er in einem heruntergekommenen Produktionsgebäude eine Kochshow moderieren. Was er zu dem Zeitpunkt jedoch noch nicht ahnt: Klaas hat vor Ort einige Explosionen vorbereitet. Nur wenn er sein Gericht durch einen Parcour mit Sprengsätzen an den Tisch serviert, kann er sich den Länderpunkt für seinen Kumpel sichern. Doch bei den Dreharbeiten, die bereits im Juni stattfanden, ging etwas schief.

Tim Mälzer: Angst um seine Gesundheit

Schock-Bilder des Unfalls aufgetaucht!

Ein Feuerball verletzte Tim im Gesicht. Er konnte den Parcour zwar zu Ende machen, doch im Anschluss musste der Dreh abgebrochen - und Tim ins Krankenhaus gebracht werden. Damals spielte ProSieben den Vorfall als "einem kleinen Unfall" runter. Der "BILD"-Zeitung liegen jedoch Bilder vor, auf denen die Situation deutlich dramatischer aussieht. Darauf zu sehen ist, wie Tims Kopf komplett in einem riesigen Feuerball verschwindet.

"Wir spielen schon mit dem Prinzip, dass man Angst bekommt. Da kann natürlich mal etwas passieren, was man nicht voraussieht", gab Moderator Klaas-Heufer Umlauf zu. Wie es zu diesem Unfall kam, könne er sich aber auch nicht erklären. Glücklicherweise wurde Tim nicht ernsthaft verletzt. Ein feuerfester Anzug konnte schlimmeres verhindern.