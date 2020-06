Tim Mälzer im Shitstorm wegen Schweinekopf

Die Reaktionen sind in großen Teilen angewidert und empört. Seit Tagen tobt ein Shitstorm auf Mälzers Facebook-Seite. Der TV-Koch versucht sich zu wehren, betont immer wieder, dass es auch darum ginge zu zeigen, dass es hier um gute Fleischqualität, gute Tierhaltung und eine anständige Schlachtung geht. Dabei schießt er leider an denen vorbei, die sich im wesentlichen an dem Umgang mit dem Schweinekopf anstoßen und meinen, dass eine solche "lustige" Inszenierung nicht besonders respektvoll sei.

Auch Vegan-Koch Attila Hildmann schaltet sich in die Debatte ein und macht noch einmal richtig Stimmung, gegen Tim Mälzer. "Futter so viel Fleisch wie du willst, ich bin der letzte, der es dir oder deiner Mannschaft vergönnt, womit ich aber ein Problem habe, ist die Art und Weise, wie du dich noch über dieses Lebewesen lustig machst! In China essen sie Hunde und Katzen, wie würdest du reagieren, wenn sie mit Hunde- oder Katzenköpfen so posen würden, wie dein Küchenmitarbeiter?", klagt er entrüstet an.

Auf Hildmann im speziellen hat Mälzer noch nicht reagiert. Der hat allerdings auch erstmal alle Hände voll zu tun, den Shitstorm zu bändigen.