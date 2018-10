Tim Mälzer: Pikantes Detail aus seinem Liebes-Leben enthüllt

Eigentlich wollte Tim Mälzer in der "NDR Talk Show" über sein neues Kochbuch sprechen. Dann wurde es aber doch ziemlich privat und hat verraten, wo er seinen ersten One-Night-Stand hatte.

Erster One-Night-Stand in Rom

"Ich habe meinen ersten und einzigen One-Night-Stand auf der Spanischen Treppe gehabt. Also oben, oberhalb der Spanischen Treppe", erklärte Tim Mälzer in der Sendung. "Kennengelernt haben wir uns unten am Brunnen und dann langsam dezent zurückgezogen und dann oben mit dem Blick über Rom halt...", so der -Koch. Zu dem Zeitpunkt war er 17 Jahre alt.

Sein Leben ist mittlerweile deutlich geordneter - er hat mehrere Kinder, ist glücklich vergeben und auch beruflich könnte es kaum besser laufen, denn in Hamburg hat er drei Restaurants. "Ich bin halt der Kollege aus Pinneberg und Pinneberg ist in mir drin. Dieses Norddeutsche prägt meine Identität", so Tim Mälzer.

Tim Mälzer: Dramatischer Unfall!

Zuletzt hatte er einen Unfall bei den Dreharbeiten zu " "Joko gegen Klaas - Das Duell um die Welt". Ihm gehe es aber wieder besser: "Er wurde sofort ärztlich gut versorgt und befindet sich auf dem Wege der Besserung", sagte kürzlich ein Sendersprecher.