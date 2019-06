Tim Mälzer: Traurige Angst-Beichte!

Reddit this

Tim Mälzer ist ja eigentlich für seine große Klappe bekannt. Doch jetzt schlägt er ganz andere Töne an...

Er hat das wohl größte Ego aller -Köche - und daraus macht er kein Geheimnis! strotzt nur so vor Selbstbewusstsein. Doch auch er hat seine Ängste...

Tim Mälzer: Erschütternde Burn-out-Beichte!

Tim Mälzer: Ehrliche Angst-Beichte

Gegenüber spricht Tim Mälzer plötzlich ganz offen über die Ängste in seinem Leben. "Ich habe tausende Ängste. Ich habe Angst um Mitmenschen, ich habe Angst um Dinge, ich habe Angst, Businessebene falsche Entscheidungen zu treffen und vielleicht irgendwann mal vor dem Ruin zu stehen - das sind schon Ängste", gibt er ganz ehrlich zu. "Also wer sagt, er hätte keine Angst, ist für mich ein Vollidiot oder auf Droge. So. Und natürlich, das gehört ja dazu. Ist nur die Frage, wie viel Raum gibst du dieser Angst?" Das hätte man von de Großmaul gar nicht erwartet!

Aber auch der 48-Jährige hat mit den alltäglichen Ängsten zu kämpfen. Da bleibt eben auch kein Promi von verschont.

Tim Mälzer: Burn-out

So ganz überraschend ist die Beichte des Kochs aber nicht. Zumindest dann nicht, wenn man seine Vergangenheit kennt. Vor einige Jahren wurde ihm alles zu viel und erlitt ein Burn-out, musste sich zurückziehen! "Auch in meinem heutigem Leben stehen für jeden Erfolg mindestens drei Misserfolge. Ich nehme sie bloß nicht ernst und ich lasse sie halt nicht zu", verrät er weiter.