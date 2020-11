Tim Mälzer: Traurige Verkündung vom Starkoch

Die Beschränkungen zur Corona-Krise sollen zunächst bis zum 20. Dezember andauern. Doch der Star-Koch hat wenig Hoffnung, dass es ab da wirklich besser laufen wird. In der Sendung "Markus Lanz – Das Jahr 2020" spricht er Klartext: "Ich persönlich habe mich davon verabschiedet. Wir planen intern in unserem Team und mit unseren Gastronomen, nicht zu öffnen. Das soll heißen: öffnen wahrscheinlich erst wieder ab März."

Seine Erklärung: "Es macht nicht wirklich Sinn, wenn wir jetzt für zehn Tage öffnen. Es ist nicht einfach so Herd an und irgendwas in den Topf schmeißen, sondern du musst so einen Apparat auch anschieben. Dafür werden wir ungefähr drei Tage brauchen. Dann werden ja weiterhin Beschränkungen vorhanden sein. Es wird weiter um Mindestabstände gehen, wahrscheinlich auch Sperrstunden, Konsumverbot von Alkohol. Und dann dürfen wir das nach zehn Tagen wieder runterfahren, auch dafür brauchen wir drei Tage", so der 49-Jährige.

Zwar denkt auch Tim Mälzer, dass es sicher für seine Gäste schön wäre, wenn seine Restaurants wieder öffnen, aber er sieht es eben auch als Unternehmer: "Ich glaube auch, dass man das für die Gäste und für die Menschen vielleicht machen sollte, aber aus wirtschaftlichen Gründen definitiv nein, das würde nichts bringen, das ist Blödsinn. Das ist kompletter Blödsinn."

