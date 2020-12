Tim Mälzer: Trauriger Abschied von seinen Fans!

Obwohl Tim Mälzer mit "Kitchen" absolute MEGA-Erfolge feiert, ist er am Überlegen, ob er das Format so weiterführen möchte. Gegenüber "Prominent" erklärt er: "Ja, also es gibt ganz aktive Überlegungen, mit 'Kitchen' so langsam mal es gut sein zu lassen. Und manchmal denke ich schon so, neben meiner brillanten Analyse komme ich fachlich ganz schön inkompetent rüber, im Speziellen jetzt in dieser Deutschland-Staffel. Ich habe gerade eine zweifelnde Phase, das ist richtig." Oh je! Wie es für Tim wohl weiter geht? Wir können gespannt sein...