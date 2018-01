Tim Mälzer: Trauriges Geständnis

Tim Mälzer gehört zu den erfolgreichsten TV-Köchen in Deutschland. Besonders seine Show "Kitchen Impossible" ist super beliebt und sorgt immer wieder sensationelle Quoten. Der 47-Jährige kann sich also nicht beschweren. Doch das war nicht immer so!

Ab dem 4. Februar beginnt die neue Staffel von "Kitchen Impossible" und die Dreharbeiten dafür brachte Tim Mälzer zum Grübeln. "Für eine Folge waren wir in England und sind zu dem Haus gefahren, in dem ich mal gelebt habe. Damals war ich 24 Jahre alt. Als ich im Hinterhof stand, kamen die Erinnerungen hoch. Meine damalige Geldknappheit, die Arbeitsbedingungen, die Einsamkeit... Und dann die Dankbarkeit, wie mein Leben verlaufen ist", so Tim Mälzer im Interview mit "Mopo".

Heute ist der Hamburger nämlich nicht nur ein TV-Star, sondern auch erfolgreicher Gastronom.

Tim Mälzer begann seine TV-Karriere 2003

Schon 2003 begann Tim Mälzer seine TV-Karriere in Deutschland. Damals stand er für "Schmeckt nicht, gibt's nicht" vor der Kamera. Die Show wurde zweimal für den Deutschen Fernsehpreis nominiert. Mit "Kitchen Impossible" konnte er den Preis 2017 endlich einheimsen...