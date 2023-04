Tim Mälzer & Jamie Oliver: Ihre Gefühle sind echt!

Schon gewusst? Tim Mälzer und Jamie Oliver sind nicht nur Kollegen, die beiden verbindet eine jahrelange Freundschaft. Der deutsche Fernsehkoch lernte seinen britischen Kollegen in einem Restaurant in London kennen, in dem die beiden Seite an Seite arbeiteten. Im "Neal Street"-Restaurant kamen sich Tim und Oliver näher und hielten seither Kontakt. Jetzt lassen die zwei erfolgreichen TV-Köche noch einmal alte Gefühle aufleben und schwelgen in Erinnerungen.