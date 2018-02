Tim Rasch: Überraschende Liebes-Beichte des BTN-Stars!

Seit dem vergangenen Jahr ist Tim Rasch als Nik bei "Berlin - Tag & Nacht" zu sehen. In der Liebe lief es für ihn in der Serie überhaupt nicht gut - aber wie sieht es eigentlich in seinem Privatleben aus? Der Darsteller hat jetzt ein überraschendes Liebes-Geständnis gemacht.

"Ich bin seit 4 Jahren Single", verrät Tim Rasch im Interview mit InTouch Online. Darüber ist er auch glücklich - derzeit hat der Nik-Darsteller überhaupt keine Lust, sich fest zu binden. "Ich bin so zufrieden, wie es ist. Ich finde, wenn alles gut läuft, will ich an meinem Leben auch nichts verändern. Derzeit habe ich gar kein Interesse", erzählt uns Tim Rasch.

Auch, wenn er derzeit keine Freundin will - die Suche nach der perfekten Traumfrau würde sich sowieso schwierig gestalten. Das hat auch einen ganz besonderen Grund: "Es ist auch schwer, jemanden in der Branche zu finden weil viele Mädels es einfach nur toll finden, dass ich bei BTN als Nik zu sehen bin. Das ist aber nur meine Arbeit. Ich bin 19 Jahre alt, ich bin noch jung und will das Leben genießen", so der BTN-Star.

"Ich will mich noch nicht so festlegen. Das kann ich machen, wenn ich 25 bin. Wenn ich jetzt mit 19 eine Beziehung eingehen würde, dann wäre das wahrscheinlich nicht meine Liebe, die ich heiraten will", offenbart Tim Rasch. RTL II zeigt "Berlin - Tag & Nacht" täglich um 19 Uhr.