Tim Sander: Was wurde aus GZSZ-Kai Scholl?

Ursprünglich sollte Tim Sander nur eine Nebenrolle haben.

Doch er mauserte sich schnell zum Publikumsliebling und rückte in den Hauptcast auf. Die Liebesgeschichte von Kai und Marie (Jeanette Biedermann) begeisterte die GZSZ-Fans und sein dramatischer Serientod im Jahr 2002 rührte die Zuschauer zu Tränen. Doch trotz seines Ausstiegs blieb er der Schauspielerei treu.

Tim Sander wirkte in einigen Filmen und Serien mit, für ein Jahr gehörte er beispielsweise zum Cast von „Verliebt in Berlin“. Kumpel Matthias Schweigfhöfer holte den Schauspieler für zwei Projekte mit ins Boot. Mit Schhweighöfer hatte Tim Sander auch mal eine Wette laufen, dass er eine Rolle in Hollywood ergattert. In diesem Zusammenhang ist ein ziemlich witziges Video entstanden, in dem er nicht nur ein paar fiese Zeilen über den Serienalltag rappt, sondern dabei auch noch Unterstützung von Olli P. bekommt.