Tim Wiese: Schock News! Ex-Nationalspieler tritt für einen Baumarkt auf

Für die Betriebsfeier eines Baumarktes durfte Tim im Estrel-Hotel in Berlin wieder in den Ring steigen. Statt Musik-Acts sollten für die Gäste der Veranstaltung Ring-Schlägereien inszeniert werden. Auch Tim durfte am Rande des Geschehens mit in den Ring steigen. Angeblich habe er sich nach wie vor nicht vom Wrestling verabschiedet. Ob er dabei allerdings weitere Erfolge verzeichnen wird, ist zu bezweifeln.