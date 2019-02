Reddit this

Timur Bartels: Das steckt hinter seinem "Dancing on Ice"-Aus

Eigentlich hätte Timur Bartels gestern Abend im Halbfinale von "Dancing on Ice" antreten sollen. Doch er verließ freiwillig die Show. Warum?

Was für ein Schock! Timur Bartels galt als absoluter Favorit von "Dancing on Ice". Woche für Woche überzeugte er Jury und Publikum. Doch jetzt ist alles vorbei!

Darum verließ Timur Bartels die Show

"Er ist heute Morgen abgereist zu seiner Familie. Wir schicken all unsere Kraft, unsere ganze Liebe und unser Herz zu ihm. Das ist manchmal wichtiger als so eine Show", sagte Moderatorin Marlene Lufen gleich zu Beginn der Sendung. Timur hat aus familiären Gründen die Show verlassen. Weitere Details verriet Sat.1 jedoch nicht.

Timur Bartels: Drama um seine Mutter!

Rührende Worte von Tanzpartnerin Amani Fancy

Stattdessen wurden einige Szenen aus der Generalprobe gezeigt. "Schon diese Ausschnitte zu sehen, da tut mein Herz weh", sagte Tanzpartnerin Amani Fany. "Ich weiß, Timur geht es gerade nicht gut. Das ist nicht einfach für mich, dass er nicht hier ist und dass wir nicht gemeinsam tanzen können. Das bricht mir das Herz. Aber Familie ist das Wichtigste. Ich bin froh, dass er zu Hause ist und sich um sich und seine Familie kümmert."

Und dann richtete sie noch ein paar aufmunternde Worte an Timur: "Weißt du was, Timur, ich würde dich als Partner nicht austauschen. Du warst so diszipliniert. Vom Eis-Bambi zum Eis-Prinzen. Ich bin echt stolz auf dich."